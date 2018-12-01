Рождественская ярмарка в Ереване откроется 6 декабряна Северном проспекте

В этом году Рождественская ярмарка откроется на Северном проспекте Еревана 6 декабря. Ярмарка организована в рамках сотрудничества мэрии Еревана и частного сектора.

Как сказал в беседе с Арменпресс организатор ярмарки Пьер Багдадян, хотя ярмарка откроется для посетителей 6 декабря, но официальная церемония открытия состоится 8 декабря. В церемонии открытия примет участие известный французский альпинист армянского происхождения Ара Хачатурян, который в этом году совершил пробег из Марселя в Ереван. На 8 декабря запланирован праздничный концерт, на котором состоится премьера песни.

«Ярмарка будет достаточно широкой. В прошлом году было более 30 павильонов, а в этом году их будет 46. В этом году так много заявок, что нам придется выбирать. Участники сами будут выбирать дизайн палаток. Лучшие из них будут отмечены призами», - сказал Пьер Багдадян.

Идея проведения рождественской ярмарки возникла несколько лет назад, когда во время новогодних праздников в Армению прибыл проживающий во Франции Пьер Багдадян (родом из Ливана). В то время культура проведения таких ярмарок в Армении еще не сложилась, в то время как они были неотъемлемой частью праздничных мероприятий во многих европейских странах.

Первая Рождественская ярмарка в Армении состоялась в 2011 году в Аштараке, и в ней было всего 3 палатки. По словам Багдадяна, мероприятие прошло очень весело, людям очень понравилось, и он решил сделать его регулярным.С тех пор ярмарка проводитсяежегодно - при содействии мэрии Еревана.

Ярмарка будет открыта до 6 января.