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Бокс могут изъять из программы Олимпийских игр в Токио


Бокс как  вид спорта  могут  изъять из программы  XXXIIОлимпийских игр-2020  в Токио.

Как  передает Арменпресс, на очередном заседании МОК  рассматривался вопрос возможного снятия  этого вида спорта  из программы  ОИ.   МОК  представил Международной  федерации бокса (AIBA)  ряд требований,  которые не исполняются. МОК  имеет некоторые  подозрения  относительно криминальных связей главы  AIBA.

XXXII Олимпийские игры  состоятся в 2020г.  в Токио. Торжественная церемония  открытия состоится 24 июля, а закрытие – 9 августа. Около 11,091   спортсменов со всего мира  будут состязаться в 33 видах спорта.




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