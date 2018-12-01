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Буш-старший обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не одно поколение американцев — Трамп


Президент США  Дональд Трамп  распространил заявление  в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

Как передает Арменпресс, Трамп отметил, что Буш-старший был выдающимся деятелем, он  обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не  одно поколение  американцев.

«Мы с Меланиейразделяем скорбьвсего народа, оплакивая потерю бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Наши сердца переполнены болью, и мы шлем наши молитвы всей семье Буша», - отметил  в заявлении Трамп, добавив, что в годы  президентства Буша США  процветали.

В США в  возрасте  94 лет скончался 41-й  президент страны Джордж Буш-старший.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в его офисе.

Буш скончался 30 ноября. Его представители указали в  сообщении, что о панихиде  и похоронах будет объявлено позже.

В  последние  годы жизни Буш-старший  страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в коляске.

Его старший  сын – Джордж  Буш-младший,  стал 43-м президентом США.

 

 


 

 

 




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