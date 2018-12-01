Буш-старший обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не одно поколение американцев — Трамп

Президент США Дональд Трамп распространил заявление в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

Как передает Арменпресс, Трамп отметил, что Буш-старший был выдающимся деятелем, он обладал высокими лидерскими качествами и вдохновлял не одно поколение американцев.

«Мы с Меланиейразделяем скорбьвсего народа, оплакивая потерю бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Наши сердца переполнены болью, и мы шлем наши молитвы всей семье Буша», - отметил в заявлении Трамп, добавив, что в годы президентства Буша США процветали.

В США в возрасте 94 лет скончался 41-й президент страны Джордж Буш-старший.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в его офисе.

Буш скончался 30 ноября. Его представители указали в сообщении, что о панихиде и похоронах будет объявлено позже.

В последние годы жизни Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в коляске.

Его старший сын – Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом США.



