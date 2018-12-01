Проверяются сигналы, содержащие данные об очевидных избирательных преступлениях — по 6 из них готовятся материалы

По данным на 30 ноября, в ходе предвыборной кампании к внеочередным парламентским выборам 9 декабря, по 25 сигналам из поступивших сообщений об избирательных правонарушениях Генпрокуратура предприняла проверки или обеспечила соответствующий уголовно-судебный процесс.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры РА, в результате мониторинга СМИ, в 19 из них выявились сведения о явных преступлениях, по 1-му сообщению получено изЦИК, от кандидата в депутатыи от участвующей в выборах партии, 3 сообщения поступилиот граждан в полицию.

15 сообщений, содержащих сведения о предполагаемых преступлениях избирательного характера, направлены в полицию РА, по ним проводятся соответствующие проверки.

По 6 случаям в установленном порядке готовятся материалы по статьям 180-181 УК РА.

Для повышения эффективности прокурорского надзора по учету и рассмотрению публикаций в СМИ, сообщений граждан, касающихся возможных правонарушений в ходе избирательной кампании, а также подготовки материалов и возбуждению уголовных дел на их основании в Генпрокуратуре РА создана рабочая группа, действующая под руководством Генпрокурора Армении.