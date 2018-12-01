Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Проверяются сигналы, содержащие данные об очевидных избирательных преступлениях — по 6 из них готовятся материалы


По данным на 30 ноября, в  ходе  предвыборной  кампании к  внеочередным парламентским выборам 9 декабря, по 25 сигналам из поступивших сообщений об избирательных правонарушениях Генпрокуратура предприняла проверки или обеспечила соответствующий уголовно-судебный процесс.  

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Генпрокуратуры РА, в  результате  мониторинга СМИ, в 19 из них выявились сведения о явных преступлениях, по 1-му сообщению получено изЦИК, от кандидата  в  депутатыи от участвующей в  выборах партии, 3  сообщения поступилиот граждан  в полицию.

15 сообщений, содержащих сведения  о предполагаемых преступлениях избирательного характера, направлены в  полицию РА, по ним проводятся соответствующие  проверки. 

По 6 случаям в установленном порядке  готовятся материалы по статьям 180-181 УК РА.

Для  повышения  эффективности прокурорского надзора по учету и рассмотрению     публикаций  в  СМИ, сообщений граждан, касающихся возможных правонарушений  в ходе  избирательной  кампании, а  также подготовки материалов  и возбуждению уголовных дел на их основании в Генпрокуратуре РА  создана рабочая группа, действующая под руководством Генпрокурора Армении.

 

 

 





Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации