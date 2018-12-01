Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Аронян вновь в десятке лучших шахматистов мира


Лидер шахматной  сборной  Армении, действующий  обладатель Кубка мира Левон  Аронян вновь в десятке лучших шахматистов  мира.

Как  передает Арменпресс, в опубликованной  в декабре  рейтинговой  таблице  ФИДЕ, Аронян занимает 10-ю строчку, улучшив  свои позиции по сравнению с прошлым месяцем. 

Лидер неизменный – МагнусКарлсен. За  ним следуют: ФабиануКаруана, ШахриярМамедьяров, Дин Лиже,  Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Владимир Крамник, Виши Ананд, Александр Грищук.

Представитель Армении Габриел Саркисян на 54 месте, Грант Мелкумян – на 73-м.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации