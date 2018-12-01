Лидер шахматной сборной Армении, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян вновь в десятке лучших шахматистов мира.

Как передает Арменпресс, в опубликованной в декабре рейтинговой таблице ФИДЕ, Аронян занимает 10-ю строчку, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым месяцем.

Лидер неизменный – МагнусКарлсен. За ним следуют: ФабиануКаруана, ШахриярМамедьяров, Дин Лиже, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Владимир Крамник, Виши Ананд, Александр Грищук.

Представитель Армении Габриел Саркисян на 54 месте, Грант Мелкумян – на 73-м.