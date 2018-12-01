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Трудная победа «Урарту» над ФИМА — баскетбол


Начались игры  9 тура регулярного первенства  Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в первой  игре 9 тура  лиги А 2018/19гг. «Урарту» в  гостях в  результате  напряженной и равной  борьбы добился преимущества  над  ФИМА со счетом 98-95 .

Самым эффективным игроком признан Монти Бойкинс («Урарту»), набравший  40 очков.

 

 

 




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