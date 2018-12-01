Трудная победа «Урарту» над ФИМА — баскетбол

Начались игры 9 тура регулярного первенства Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в первой игре 9 тура лиги А 2018/19гг. «Урарту» в гостях в результате напряженной и равной борьбы добился преимущества над ФИМА со счетом 98-95 .

Самым эффективным игроком признан Монти Бойкинс («Урарту»), набравший 40 очков.