Европейские индексы - 30-11-18

МОСКВА, 1 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.36% и составил 11257.24 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.05% и составил 5003.92 пункта, британский FTSE снизился на 0.83% и составил 6980.24 пункта, а российский RTSI снизился на 1.33% и составил 1126.14 пункта.