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В возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший


В США в  возрасте  94 лет скончался 41-й  президент страны Джордж Буш-старший.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в его офисе.

Буш скончался 30 ноября. Его представители указали в  сообщении, что о панихиде  и похоронах будет объявлено позже.

В  последние  годы жизни Буш-старший  страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в коляске.

Его старший  сын – Джордж  Буш-младший,  стал 43-м президентом США.




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