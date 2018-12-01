В возрасте 94 лет скончался Джордж Буш-старший

В США в возрасте 94 лет скончался 41-й президент страны Джордж Буш-старший.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в его офисе.

Буш скончался 30 ноября. Его представители указали в сообщении, что о панихиде и похоронах будет объявлено позже.

В последние годы жизни Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в коляске.

Его старший сын – Джордж Буш-младший, стал 43-м президентом США.