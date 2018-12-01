Никол Пашинян вручил Государственную премию Республики Армения за всемирный вклад в сферу ИТ соучредителю и президенту компании NationalInstruments Джеймсу Трушарду

30 ноября состоялась торжественная церемония вручения Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян вручил премию соучредителю и президенту компании NationalInstruments Джеймсу Трушарду, а также выступил с речью на организованном в честь лауреата приеме:

“Многоуважаемый господин Трушард,

Дамы и господа,

Государственная премия Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий сегодня вручается соучредителю и президенту компании NationalInstruments Джеймсу Трушарду - человеку, который своим новаторством сыграл исключительную роль в разработке и распространении информационных технологий во всем мире. Я не буду углубляться в профессиональные детали, но скажу следующее.

Для нас новые технологии - это историческая возможность осуществить в Армении то, что мы хотим осуществить - революцию в экономике. Это также вызов для всех тех, кто хочет идти в ногу с прогрессом человечества.

Эта сфера имеет стратегическое значение для Армении и всего армянского народа. Прежде всего, учитывая тот факт, что мы живем в сложном геополитическом регионе, информационные технологии для нас - это виртуальная связь, которая обеспечивает нашу бесперебойную связь с внешним миром, а также наш экономический рост и развитие. Сфера ИТ является одним из немногих отраслей, для развития которых не нужны порты, выход в море и богатые недра. Для этого необходим человеческий капитал, а это тот ресурс, которым Армения всегда выделялась .

Мы не только рады этим новым возможностям, но также должны прилагать все усилия, чтобы максимально воспользоваться этими возможностями. Именно по этой причине я считаю, что одним из приоритетных задач нашего нового правительства является превращение Армении из аграрной, горнодобывающей страны в технологическую страну. И я не имею в виду прекращение работ по сельскому хозяйству и горной промышленности. Напротив, нам необходимо развивать и использовать наши информационные технологии, инновационные подходы и поднять наше сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность на новый уровень. С помощью инновационных решений нам необходимо не только облегчить бремя работником соответствующей области и во всех областях в целом, но и повышать качество и эффективность продукции.

То, что делалось и делается в сфере информационных технологий в современном мире, невозможно назвать иначе, чем революцией. Мы революционеры, и мы понимаем под революцией резкий прогресс, нестандартные решения, инновации, а также омоложение жизни и стиля работы.

Дорогой господин Трушард,

Я сердечно поздравляю Вас с присуждением этой премии. Наше сотрудничество с Вами имеет более чем десятилетнюю историю. За это время через армянский офис компании NationalInstruments Вы уже смогли внести свой большой вклад в развитие сферы в Армении, предоставили молодым специалистам возможность проявить себя на международном рынке.

Мы считаем Вас своим союзником в общечеловеческом деле сделать мир более умным, более сильным и более новаторским. Этой премией мы также хотим показать нашей молодежи пример того, каким должен быть современный человек и каким идеалам нужно следовать. Этой премией мы также хотим оценить Ваше дело и просто возвеличить Вас. Даже если Вы не нуждаетесь в этом, мы нуждаемся. Мы - общество, которое ценит труд и вклад человека, тем более ценит великий вклад великого человека.

Господин Трушард,

Для нас всегда честь приветствовать Вас в нашей стране и наслаждаться Вашим присутствием. Еще раз поздравляю Вас с присуждением этой премии, желаю Вам новых успехов в Вашей благодарной деятельности. Я знаю, что это не первый Ваш визит в Армению, и позвольте выразить надежду на то, что не последний.

Благодарю!”