Молодая певица Србуи Саркисян представит Армению на конкурсе песни «Евровидение-2019». Как сообщает Арменпресс, об этом объявили Арам Mp3 и Гарик Папоян во время программы «Хороший вечер» на Общественном телевидении.

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле.