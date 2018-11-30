Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Србуи Саркисян представит Армению на конкурсе песни «Евровидение-2019»


Молодая певица Србуи Саркисян представит Армению на конкурсе песни «Евровидение-2019». Как сообщает Арменпресс, об этом объявили Арам Mp3 и Гарик Папоян во время программы «Хороший вечер» на Общественном телевидении.

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации