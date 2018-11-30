В присутствии исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна между Республикой Армения и Германским банком развития (KfW) сегодня было подписано грантовое соглашение “По биоразнообразию и стабильному местному развитию в Армении”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении,

Соглашение подписали исполняющий обязанности министра финансов Республики Армения Атом Джанджугазян, исполняющий обязанности министра охраны природы Республики Армения Эрик Григорян и директор регионального офиса KfW, доктор Клаус Вейгель.

Общий бюджет грантовой программы составляет 23,208,483.13 евро, предоставленный Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Германский банк развития (KfW). Объем финансовой помощи беспрецедентен в регионе и является одним из крупнейших в глобальном плане. Исходя из необходимости эффективного сохранения и устойчивого использования богатого и уникального биоразнообразия Армении, реализация программы становится более важной и может иметь решающее значение для решения существующих проблем в этой сфере, а также в плане установления качественно нового уровня для управления особо охраняемыми природными территориями.

Программа не подразумевает каких-либо территориальных или географических ограничений и может быть реализована в любой стране, богатой биоразнообразием. Она предусматривает всеобъемлющие рамки для реализации мероприятий по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов и охраняемых районов, управлению природными ресурсами и природными памятниками, восстановлению лесов, а также социально-экономическому развитию и поощрению экотуризма.