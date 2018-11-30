Министерство ЧС Армении сообщает, что 30-го ноября по положению на 20:30 часов в Армении все автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из агентства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.