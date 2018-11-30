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Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 ноября принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя армянскими республиками по вопросам безопасности.




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