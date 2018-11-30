Президент Республики Арцах принял секретаря Совета безопасности Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 ноября принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя армянскими республиками по вопросам безопасности.