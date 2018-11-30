Время в Ереване: 11:07:36,   30 Ноябрь

Мэр Еревана провел прием с гражданами для ознакомления с проблемами жителей столицы


Мэр Еревана Айк Марутян провел прием с гражданами для ознакомления с проблемами жителей столицы. Приветствуя жителей, Айк Марути подчеркнул, что общение с ними будет периодическим, и всем накопившимся и требующим решения проблемам будет уделяться постоянное внимание.

Как сообщил Арменпресс в Департаменте информации и общественных связей мэрии Еревана, были обсуждены вопросы разрешения на строительство, управления отходами, управления земельными ресурсами в чрезвычайных ситуациях, регулирования общественного транспорта, работы, регистрации прав на собственность, здравоохранения, образования и т.д. Жители пришли в мэрию с различными проблемами.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации