Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 ноября принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна.

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Арменпресс

в пресс-службе президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в сфере внешней политики.