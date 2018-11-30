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Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 ноября принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в сфере внешней политики.


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