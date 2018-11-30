Азиатские индексы - 30-11-18

ТОКИО, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 22351.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1667.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.81% и составил 2588.19 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 26506.75 пункта.