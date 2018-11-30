Великобритания должна будет выбрать между выходом из состава Евросоюза без соглашения ("жесткий" Brexit) и отказом от Brexit, если парламент страны 11 декабря не одобрит соглашение, утвержденное ЕС на саммите 25 ноября. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Аргентины, где проходит саммит G20, передает Арменпресс.

"Если эта сделка будет отклонена, то останется одна альтернатива: "жесткий" Brexit или отказ от Brexit", - сказал Туск.

Глава Евросовета в очередной раз подчеркнул, что достигнутое между Брюсселем и Лондоном соглашение является единственно возможным. "За несколько дней до голосования в парламенте становится все более очевидным, что это соглашение наилучшее из возможных, а на самом деле - единственно возможное", - считает он.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией об условиях Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для вступления в силу соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря.