Президент Армении посетил  штаб-квартиру Siemens в Берлине

Находящийся с официальным визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян 30 ноября посетил штаб-квартиру одной из ведущих промышленных и технологических компаний в Европе Siemens в Берлине.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Армен Саркисян посетил компанию, ознакомился с производственным процессом, а затем встретился с руководителями.

Siemens занимается крупной инвестиционной программой в энергетическом секторе Армении. Он будет осуществлять строительство и эксплуатацию тепловой электростанции в Ереване вместе с компаниями Renco и Armpower. Ожидается, что новая ТЭС значительно увеличит возможности производства энергии в Армении.

В ходе встречи был представлен доклад о ходе реализации программы, а также о технологиях, которые будут использоваться.

Президент Саркисян выразил уверенность, что использование ведущих технологий Siemens, а также опыт будут играть важную роль для эффективной реализации программы. «Сама турбина полностью управляется новыми технологиями. Поэтому, имея новейшую турбину Siemens в Армении, мы также можем подумать о том, какие новые программы можно реализовать в сфере программирования и открыть другие направления сотрудничества с Siemens».

Президент Саркисян выразил уверенность, что сотрудничество с Siemens продолжится.