ЕС намерен продлить санкции против России в декабре

Евросоюз в очередной раз продлит экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Аргентины, где с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит G20, передает Арменпресс.

"Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России", - сказал он.