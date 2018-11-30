Трампу забыли выдать устройство-переводчик на церемонии приветствия в Буэнос-Айресе

На церемонии приветствия президента США Дональда Трампа в Розовом доме - резиденции аргентинского президента в Буэнос-Айресе - во время приветственного слова лидера Аргентины Маурисио Макри Трампу забыли выдать наушник с синхронным переводом, передает Арменпресс.

На кадрах, которые были показаны в эфире американского телеканала CNN видно, как американский президент растерянно смотрит по сторонам, пока Макри произносит речь на испанском языке. Через несколько мгновений Трампу приносят специальную аудиосистему, которую американскому лидеру приходится держать в руках в течение всей речи президента Аргентины.

Подобная ошибка является нарушением протокола ведения подобных мероприятий.