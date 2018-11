"Волшебник страны Оз" возглавил список самых влиятельных фильмов в истории

Ученые из Туринского университета провели исследование, по результатам которого составили рейтинг наиболее влиятельных фильмов в истории. Возглавила рейтинг экранизация сказки Лаймэна Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз" (The Wizard Of Oz, 1939). Результаты исследования опубликованы в пятницу в журнале Applied Network Science.

Как отметили ученые, обычно успех фильма измеряется по таким показателям, как кассовые сборы или реакция профессиональных кинокритиков. Однако, по мнению авторов исследования, такие критерии могут попадать под влияние внешних факторов, в числе которых реклама или тренды, и не могут зафиксировать влияние фильма с течением времени, передает Арменпресс.

"В этой статье мы предлагаем новый метод ранжирования фильмов. Наша цель - измерить успех фильма, подсчитав, насколько сильно он повлиял на другие картины, снятые после его выхода, как с художественной, так и с экономической точки зрения", - говорится в статье.

В своей работе исследователи использовали базу данных о кинематографе IMDb (Internet Movie Database), в которой представлены более 47 тыс. фильмов из 157 стран мира.

По результатам исследования, помимо "Волшебника страны Оз", в тройке лидеров оказались "Звездные войны" (Star Wars, 1977) и "Психо" (Psycho, 1960). В двадцатку наиболее влиятельных кинолент в истории также попали "Кинг- Конг" (King Kong, 1933), "2001 год: Космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Метрополис" (Metropolis, 1927), "Гражданин Кейн" (Citizen Kane, 1941), "Рождение нации" (The Birth of a Nation, 1915), "Франкенштейн" (Frankenstein, 1931), "Белоснежка и семь гномов" (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937), "Касабланка" ("Casablanca", 1942), "Дракула" (Dracula, 1931), "Крестный отец" (The Godfather, 1972), "Челюсти" (Jaws, 1975), "Носферату. Симфония ужаса" (Nosferatu, eine Symphonie, 1922), "Искатели" (The Searchers, 1956), "Кабирия" (Cabiria, 1914), "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963), "Унесенные ветром" (Gone With The Wind, 1939) и "Броненосец "Потемкин" (1925) режиссера Сергея Эйзенштейна.