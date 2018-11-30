Секретная служба США начала тестировать систему распознавания лиц в Белом доме

Секретная служба США приступила к тестированию автоматической электронной системы распознавания лиц в Белом доме, за счет которой может быть усилена защита этого режимного объекта. Официальное сообщение об этом обнародовало министерство внутренней безопасности (МВБ) США, в структуру которого входит Секретная служба.

Реализация проекта началась в середине ноября. Как ожидается, испытание новой системы будет продолжаться до 30 августа будущего года. В деталях МВБ о проекте не распространяется. При этом МВБ признает, что в поле зрения новой системы попадает в том числе часть как минимум одной улицы, прилегающей к Белому дому, то есть электроника фиксирует лица всех случайных прохожих и будет сохранять цифровые фотографии всех граждан, принятых ею за разыскиваемых или находящихся под наблюдением спецслужб США.

Кроме того, на добровольной основе в проверке работы системы распознавания лиц принимают участие сотрудники Секретной службы, охраняющие Белый дом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.