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В ходе ежегодного радиомарафона армяне Ливана за день собрали 87.750 долларов


ноября  в  Ливане  состоялся ежегодный  радиомарафон.

Как  передает Арменпресс, в ходе  ежегодного радиомарафона  армяне  Ливана за день собрали 87.750  долларов — это предварительные данные, ожидаются новые  пожертвования.

«В прямом эфире  радиостанции «Ванадзайн» («Голос Вана») исполнительный  директор Фонда АйкакАршамян поблагодарил наших соотечественников  в  Ливане  — за неизменную поддержку программ  развития  Армении и Арцаха.

 




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