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Частный визит Бако Саакяна в Москву не противоречит законодательству РФ и посреднической миссии — Мария Захарова ответила МИД Азербайджана


Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает безосновательным недовольство Азербайджана в связи с поездкой президента  Арцаха Бако Саакяна в Москву.

«В контексте  частной  поездки это не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Поэтому претензии российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными», — сказала Мария Захарова.

Согласно информации  Управления по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Арцаха Бако Саакян совершил визит  в Москву24 ноября. В связи с этим МИД Азербайджана распространил заявление, отметив, что разрешение  въезда  Бако Саакяна  в  Москву нарушает процесс мирного нагорно-карабахского урегулирования и противоречит посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании.

 




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