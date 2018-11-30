Частный визит Бако Саакяна в Москву не противоречит законодательству РФ и посреднической миссии — Мария Захарова ответила МИД Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает безосновательным недовольство Азербайджана в связи с поездкой президента Арцаха Бако Саакяна в Москву.

«В контексте частной поездки это не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Поэтому претензии российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными», — сказала Мария Захарова.

Согласно информации Управления по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Арцаха Бако Саакян совершил визит в Москву24 ноября. В связи с этим МИД Азербайджана распространил заявление, отметив, что разрешение въезда Бако Саакяна в Москву нарушает процесс мирного нагорно-карабахского урегулирования и противоречит посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании.