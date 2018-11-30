Захарова призвала США осознать свою роль в ситуации на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "бумажкой" принятую сенатом США резолюцию, осуждающую "провокационные действия России против Украины", и призвала Вашингтон осознать свою роль в украинском кризисе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Под диктовку американских дипломатов, официальных лиц, представителей силовых структур рисовалось будущее Украины. Формировалась государственная власть, формировалась информационная политика, и, безусловно, политика в отношения в частности, Донбасса. Поэтому вместо того, чтобы принимать очередную бумажку, нужно, мне кажется, осознать роль своей страны и своих официальных лиц в украинской трагедии и принять какое-нибудь другое заявление. Например, по поводу роли Госдепартамента США в 2013-2014 году в событиях на Украине", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.