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Камера засняла мошенников, обманным путем ограбивших банк


По уголовному  делу, расследуемому  в  следственном отделе  административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета  РА, предпринимаются меры по выяснению личности мошенников, обманным путем ограбивших банк.

Как  сообщили Арменпресс в  СК РА, по предварительным данным, 19 октября 2018г.  примерно в 14:10 часовв  одном из ереванских банков, мужчина и женщина, с целью обменять деньги, взяли из рук кассира связку банкнот – якобы чтобы  взять желаемую сумму, и в это время, злоупотребив доверчивостью кассира, обманным путем украли сумму, тем самым нанеся материальный  ущерб. 

По факту в  следственном отделе  административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета  РА возбуждено уголовное  дело по п.1 ч.2 ст.178 УК РА, которое  рассматривается в  этом отделе.

В ходе  следствия  получены  и исследованы видеоматериалы, заснятые  в  течение  этого дня  видеокамерами.

Предпринимаются все  меры для  выяснения  личности  мужчины  и женщины,  заснятых камерами.

«Просим упомянутых лиц явиться в орган,  проводящий  следствие, а также просим тех, у кого есть какая-то информация о б их местонахождении, сообщить об этом в  следственный отдел административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета  РА. 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 

 




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