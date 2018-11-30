Камера засняла мошенников, обманным путем ограбивших банк

По уголовному делу, расследуемому в следственном отделе административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета РА, предпринимаются меры по выяснению личности мошенников, обманным путем ограбивших банк.

Как сообщили Арменпресс в СК РА, по предварительным данным, 19 октября 2018г. примерно в 14:10 часовв одном из ереванских банков, мужчина и женщина, с целью обменять деньги, взяли из рук кассира связку банкнот – якобы чтобы взять желаемую сумму, и в это время, злоупотребив доверчивостью кассира, обманным путем украли сумму, тем самым нанеся материальный ущерб.

По факту в следственном отделе административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст.178 УК РА, которое рассматривается в этом отделе.

В ходе следствия получены и исследованы видеоматериалы, заснятые в течение этого дня видеокамерами.

Предпринимаются все меры для выяснения личности мужчины и женщины, заснятых камерами.

«Просим упомянутых лиц явиться в орган, проводящий следствие, а также просим тех, у кого есть какая-то информация о б их местонахождении, сообщить об этом в следственный отдел административного округа Малатия-Себастия Следственного комитета РА.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.