Украинские военные провели учения в Азовском море по поражению воздушных целей

Украинские силовики провели учения на побережье Азовского моря, условной целью которых было поражение воздушных целей на морском направлении. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщила пресс-служба операции объединенных сил (ООС).

"Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья. Экипажи Вооруженных сил Украины-23-4 "Шилка", боевой машины "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили, - говорится в сообщении ООС в Facebook.

Ранее Украина обвинила Россию в блокаде Азовского моря, заявив, что она проводит необоснованные проверки судов во время их прохода через Керченский пролив.