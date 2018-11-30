На аукционе в США продали частицы лунного грунта

Частицы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией "Луна-16" в 1970 году, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 855 тысяч долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ушедшие с молотка фрагменты лунного грунта заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке "Частицы грунта Луны-16".

Данные образцы были выставлены на продажу их владельцем, который приобрел их на аукционе Sotheby's в 1993 году. Как отмечает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.

Ушедшие с торгов фрагменты лунного грунта ранее принадлежали Нине Королевой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Королева. Правительство СССР вручило образцы супруге Королева в знак признания заслуг знаменитого академика.