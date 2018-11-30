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Эрик Варданян тренируется в составе «Пюника»


Эрик Варданян вновь тренируется в составе «Пюника». Как передает «Арменпресс», полузащитник ереванского «Пюника» Эрик Варданян вернулся из Польши и возобновил тренировки в составе команды «Пюника».

У 20-летнего кандидата в сборную Армении была диагнoстирована болезнь Кенига (травма колена). Ранее сообщалось, что на лечение уйдет несколько месяцев.

В составе национальной сборной Армении Эрик Варданян провел 2 матча и забил 1 гол.


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