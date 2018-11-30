AP: в Новой Зеландии около 50 черных дельфинов выбросились на берег

Около 50 черных дельфинов выбросились в пятницу на берег архипелага Чатем в Новой Зеландии и погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Еще около 40 млекопитающих оказались на берегу, однако сумели самостоятельно вернуться в океан. Кроме того, один из дельфинов, оставшихся на суше, на момент прибытия спасателей был жив. Учитывая его состояние, было принято решение усыпить морское животное.

За последние дни это уже третий подобный инцидент. 28 ноября горбатый кит и около 30 черных дельфинов выбросились на берег национального парка Кроаджинголонг в австралийском штате Виктория. 26 ноября почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.