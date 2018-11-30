Зурабишвили «сомневается», что вернет гражданство Саакашвили

В интервью русскому бюро ВВС Саломе Зурабишвили говорит о вопросе гражданства Михеила Саакашвили. На вопрос журналиста, даст ли она гражданство третьему президенту Грузии, Зурабишвили ответила: "Сомневаюсь, поскольку против него возбуждено уголовное дело".



По словам Зурабишвили, в связи с гражданством Саакашвили на переднем плане стоит вопрос правосудия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



"Его вчерашние заявления, где он призывал полицию и войска занять конкретную сторону, проблемные. Он потерял связь с этой страной. Сегодня он является иностранцем, выступающим с призывами дестабилизации в стране. Этой стране действительно не нужна дестабилизация. Вчера избиратели проголосовали за стабильность, и европейское будущее Грузии. Это то, ради чего я нахожусь здесь"- говорит Саломе Зурабишвили.