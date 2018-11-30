Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал.
"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.
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