Женщины из каравана мигрантов на границе США объявили голодовку

Десять женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку, требуя от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Politico.

"Раз нас никто не слушает, мы как женское движение, приняли решение начать голодовку", - приводит издание слова одной из участниц акции родом из Гондураса. "Нет ничего хуже, чем жить в бегах, страдая от голода. Нам не страшно", - добавила другая женщина.

Уже более 6 тыс. мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканскому городу Тихуана близ американской границы в надежде получить убежище на территории США.

Президент США Дональд Трамп ранее называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину.