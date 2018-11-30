Стартовало электронное голосование во внеочередных парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», голосование началось в 08։00 30-го ноября по ереванскому времени. Старт был дан на внеочередном заседании ЦИК Армении. Электронное голосование во внеочередных парламентских выборах продлится до 2-го декабря, 20:00 по ереванскому времени. Право на электронное голосование имеют 729 граждан Армении.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.