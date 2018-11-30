30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню служащего полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.

Президент поздравил сотрудников и ветеранов системы органов полиции с профессиональным праздником, отметил важность их службы, остановившись на ряде задач и планов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в ходе службы и по случаю профессионального праздника глава государства вручил государственные награды группе сотрудников системы и присвоил звание полковника полиции одному сотруднику.

На мероприятии присутствовали начальник полиции Республики Армения Валерий Осипян, другие должностные лица.

Как сообщалось ранее, 30 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня служащего Полиции. В послании говорится:«Уважаемые сотрудники и ветераны Полиции!От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!Ваша служба, направленная на защиту прав и свобод граждан, интересов человека, общества и государства, предупреждение преступлений и борьбу с ними, профилактику правонарушений, занимает важное место в процессе нашего государственного строительства.Уверен, что вы хорошо осознаете необходимость надлежащего выполнения своих обязанностей, и умелой и принципиальной работой, человеческими и моральными качествами, соответствующими профессиональными навыками и самоотверженностью всячески содействуете повышению роли полицейского и доверия граждан к государству, сохранению спокойной и здоровой атмосферы в обществе.Государство держит в центре особого внимания существующие в системе проблемы, на эффективное решение которых направлены проводимые реформы. Работы, осуществляемые с целью улучшения ваших рабочих и социальных условий, будут носить последовательный характер.Дорогие друзья!Вновь поздравляю всех вас с Днем служащего Полиции и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов вам и вашим семьям!»