МО Армении предлагает контрактную службу в приграничных воинских частях ВС Армении – позиции по профессиям старшего стрелка, стрелка, снайпера, гранатометчика, минометчика, старшего водителя /B,C,D/, водителя /B,C/, старшего повара, повара, электромеханика-дизелиста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Пополнение личного состава за счет контрактников осуществляется в рамках закона о воинской службе в Армении. Могут обращаться граждане мужского пола, учтенные в запасе, а также гражданки женского пола, в возрасте до 36 лет.

Контрактниками не могут стать граждане, не прошедшие призывную службу, подвергшиеся уголовному преследованию, лица с непогашенной судимостью, негодные по состоянию здоровья.

Обращаться в командование соответствующих воинских частей. Средняя зарплата рядового состава - 105 тысяч драмов, с доплатой в размере 60 тысяч драмов во время боевого дежурства.

Для деталей – обращаться в военкоматы.