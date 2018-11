Отборочная комиссия премии «Аврора» пополнилась новыми членами

Гуманитарная инициатива «Аврора» назвала имена людей, которые войдут в Отборочную комиссию премии «Аврора» в 2019 году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба премии «Аврора».На прошедшем в Москве мероприятии «Летопись Милосердия», организованном Гуманитарной инициативой «Аврора», ее соучредитель Рубен Варданян объявил, что к Отборочной комиссии премии «Аврора» присоединятся двое гуманитарных деятелей. Новыми участниками комиссии станут известный правозащитник и активист Джон Прендергаст и знаменитый московский дирижер и меценат Валерий Гергиев.

Во время мероприятия «Летопись Милосердия» Рубен Варданян заявил: «Это личности мирового масштаба, и для нас большая честь, что они согласились войти в Отборочною комиссию премии «Аврора». Комиссия объединяет выдающихся представителей современного гуманитарного движения со всего мира, свидетельствуя о том, что Гуманитарная инициатива «Аврора» остается маяком надежды в темные времена.

Джон Прендергаст – весьма заметный гуманитарный деятель, обладающий богатым и разнообразным опытом в области защиты прав человека. Вот уже много лет он принимает участие в инициативах, посвященных предотвращению геноцидов в центральной и восточной Африке. Валерий Гергиев неустанно работает над тем, чтобы одаренные молодые музыканты получали необходимую поддержку. Созданный им благотворительный фонд также проводит концерты в пользу нуждающихся. Мы убеждены, что новые участники привнесут в Отборочную комиссию динамизм и свежий взгляд».

Джон Прендергаст – всемирно известный правозащитник, основатель посвященного предотвращению геноцидов и преступлений против человечества проекта «Хватит!», соучредитель (вместе с Джорджем Клуни) инициативы «Часовой» и член правления Not On Our Watch (NOOW). В течение многих лет он работал в Судане, Дарфуре и Демократической Республике Конго, освещая их самые острые проблемы.

Валерий Гергиев – дирижер Мариинского театра в Санкт-Петербурге, пользующийся всеобщим уважением. Маэстро возглавлял Лондонский симфонический оркестр и дал концерты более чем в 45 странах мира. Валерий Гергиев создал Благотворительный «Фонд Валерия Гергиева» с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования и поддержки талантливых юных артистов и музыкальных коллективов, исполняющих классическую музыку.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна , который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. В Отборочную комиссию премии входят высокопоставленные лица со всего мира, а программы «Авроры» охватывают все континенты. Совместно с другими проектами, «Аврора» помогает спасать жизни людей более чем в 12 странах на пяти континентах. Студенты из девяти стран получают от «Авроры» стипендии, значение которых трудно переоценить. Благодаря проходящим в мировых столицах Диалогам «Аврора» у специалистов по гуманитарным вопросам, общественных деятелей и влиятельных людей есть возможность обсудить насущные проблемы, от решения которых зависит будущее всего человечества. С момента создании премии в 2015 году на нее было прислано около 2200 заявок на более чем 20 языках из 125 стран. Всего за последние несколько лет было рассмотрено 1399 кандидатов. Одиннадцать из них стали героями «Авроры».

Гуманитарную инициативу «Аврора» создали в 2015 году три единомышленника, решивших отдать дань памяти жертвам Геноцида армян, поддерживая проекты, чествующие их спасителей. С тех пор к проекту присоединились более 440 человек и организаций, вдохновленные намерением воплотить в действие благодарность целого народа. Мы рады всем, кто разделяет наши взгляды и желает стать частью этого движения. Дополнительные ресурсы позволят Гуманитарной инициативе «Аврора» запустить проекты, направленные на решение актуальных проблем, и подарить надежду на лучшее будущее тем, кому она так нужна. «Аврора» призывает тех, кому посчастливилось быть спасенным и получить шанс начать новую жизнь, выразить свою благодарность на деле и стать новым поколением спасителей. Так продолжится эстафета добра. Мы примем каждого, кто верит в общечеловеческие ценности.