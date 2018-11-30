Мэй пообещала добиваться ужесточения санкций против РФ из-за керченского конфликта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы всегда находились на первой линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение ", - сказала он журналистам на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности".