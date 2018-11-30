Вспышка Эболы в ДР Конго стала второй крупнейшей за всю историю

Вспышка смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго является второй крупнейшей за всю историю, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Международного комитета спасения (International Rescue Committee — IRC).

По информации комитета, по состоянию на 29 ноября число заразившихся вирусом Эбола достигло в Конго 426 человек.

Комитет отмечает, что оказание медицинской помощи жителям республики затрудняется конфликтом в провинции Северное Киву, где действуют более 50 вооруженных группировок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее второй по масштабам вспышкой лихорадки Эбола являлась эпидемия, произошедшая в Уганде в 2000 году. Тогда вирусом были инфицированы 425 человек, а больше половины заболевших скончались.

Крупнейшая эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Тогда, по данным ВОЗ, Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.