На заседании правительства Армении утвержден проект о внесении изменений в прежнее решение правительства Армении от 26-го апреля 2018 года за номером N 522-Ա. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По данному решению правительства Армении вводятся коррективы в структуру следственных органов, и в СК Армении создается специализированная группа следователей по расследованию преступлений, связанных с выборами.

Отныне «Управление по преступлениям общего характера» в составе Управления по расследованию особо важных дел будет переименовано в «Управление по преступлениям общего характера и расследованию преступлений, связанных с выборами». Расследование преступлений, связанных с выборами, будет проводить специализированная группа следователей СК Армении.