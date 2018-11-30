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На некоторых дорогах в Армении – туман, и идет снег


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 30-го ноября  на некоторых дорогах в Армении - в Артике, Ашоцке, Ташире, Сисиане, Горисе и Мегри, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.

В Ноемберяне, Капане, Берд-Чамбараке, Талин-Ахуряне и на перевале «Зангер» в Сисиане – туман, видимость - 50-70 метров.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.


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