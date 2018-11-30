Выстрелы в Ереване: есть двое раненых

По факту стрельбы в ереванском административном районе Канакер-Зейтун и ранения двух человек возбуждено уголовное дело. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

В результате перестрелки в административном районе Канакер-Зейтун Еревана два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным перестрелка произошла вечером 29 ноября, во дворе одного из зданий по улице Закария Канакерци. Оба раненых госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства и незаконному хранению оружия. Предварительное следствие продолжается, предпринимаются действия для выявления лица, совершившего преступление.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.