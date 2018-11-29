Новоназначенный посол Армении вручил копии верительных грамот главе МИД Ирака

Новоназначенный посол Республики Армения в Республике Ирак Грачья Поладян 29 ноября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирака Мохамеду Али Аль-Хакиму (Mr. Mohamed A. Alhakim).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив Грачья Поладяна с началом дипломатической миссии в Ираке, министр выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений и выразил уверенность, что посол придаст новый импульс дальнейшему развитию отношений.

Посол Поладян заверил, что во время своего пребывания в должности он не пожалеет усилий для укрепления и развития теплых отношений между двумя дружественными странами, углубления связей во всех сферах, а также для расширения армяно-иракской повестки.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив сотрудничества, в частности, отметили важность реализации инвестиционных программ, развития торгово-экономических, деловых связей, дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма.