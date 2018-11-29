Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании Никола Пашиняна, в частности, говорится:

“Ваше превосходительство,

Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления в связи с Вашим избранием на пост президента братской Грузии. Избрание первой женщины-президента Грузии действительно историческое событие, и я от всего сердца желаю, чтобы Ваше пребывание на посту ознаменовалось в истории Грузии продолжительным ростом и увеличением благосостояния.

Я также верю, что в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания совместными усилиями мы будем и впредь укреплять основанные на общих ценностях многовековые добрососедские отношения между Арменией и Грузией, будем расширять двустороннюю повестку широким кругом новых программ, используя весь потенциал дружбы наших народов для прогресса Армении и Грузии.

С надеждой на скорую встречу с Вами и развитие претенциозного партнерства прошу Вас принять заверения в глубоком почтении”.