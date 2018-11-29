В рамках закона об амнистии освобождены 536 заключенных
В рамках закона об объявлении амнистии по уголовным делам по случаю 100-летия Первой Армянской Республики и 2800-летия основания Еревана по состоянию на 18:00, 29 ноября, освобождены 536 заключенный. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении.
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