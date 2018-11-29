Заседание Апелляционного суда по делу Кочаряна продолжится 3 декабря
Заседание Апелляционного суда, в ходе которого рассматривается жалоба на аннулирование решения об избрании в качестве меры пресечения ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании его иммунитета, продолжится 3 декабря, в 11:00. Адвокаты Кочаряна опротестовали решения суда первой инстанции об аресте Кочаряна.
Как сообщает Арменпресс, адвокат Кочаряна Айк Алумян отметил, что заседание отложено, так как он не успел представление жалобы.
“Я начал представлять свою жалобу, однако не успел закончить ее”, - подчеркнул он.
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