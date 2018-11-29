Азиатские индексы - 29-11-18

ТОКИО, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.39% и составил 22262.60 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1659.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.32% и составил 2567.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.87% и составил 26451.03 пункта.