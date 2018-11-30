Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 30-го ноября, 5-й день предвыборной агиткампании. Кандидаты блока «Мой шаг» во главе с Николом Пашиняном побывают в Котайке. Избирательная кампания партии “Сасна црер” пройдет в Гегаркуникской области. Избирательная кампания партии “Светлая Армения” пройдет в в Арагацотнской и Ширакской областях. Избирательная кампания кандидата в депутаты Артака Зейналяна – в Шенгавите и пр.

Сегодня, 30-го ноября, лауреат государственной премии Армении в сфере ИТ, сооснователь компании “National Instruments” Джеймс Трушард посетит Музей-институт Геноцида армян, а также Национальный политехнический университет Армении.

В Институте литературы имени М.Абегяна состоится Юбилейное мероприятие, посвященное 75-летию Института литературы имени М.Абегяна.

Сегодня, 30-го ноября, состоится пресс-конференция врио директора Национального центра камерной музыки Норайра Назаряна, художественного руководителя и главного дирижера Государственного камерного оркестра Армении Ваана Мартиросяна, художественного руководителя и главного дирижера Государственного камерного хора Армении Роберта Млкеяна.

Сегодня, 30-го ноября, состоится пресс-конференция дизайнера-художника Лилит Меликян, этнографа Светланы Погосян, специалиста по коврам Ашхундж Погосян и представителей компании “Мегерян карпет”.

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