Мэй согласилась на теледебаты по Brexit с лидером лейбористов Корбином

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась принять участие в воскресных теледебатах с лидером оппозиции Джереми Корбином по поводу Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр приняла предложение о дебатах", — сказал журналистам представитель канцелярии премьера.

Окончательного подтверждения со стороны Корбина пока не было. Дебаты запланированы на телеканале Би-би-си в воскресенье.

Одиннадцатого декабря парламентариям после нескольких дней дебатов предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и многие консерваторы. Корбин выступал с резкой критикой в адрес соглашения, назвав сделку с ЕС "худшей из возможных".

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.