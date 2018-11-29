В мэрии состоялась церемония гашения марок, посвященных теме «История Армении: 2800-летие основания Еревана»

В мэрии Еревана сегодня состоялась церемония гашения открытки с 4 марками, посвященной теме «История Армении: 2800-летие основания Еревана».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, օткрытку погасили мэр Еревана Айк Марутян, и/о министра транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян, председатель совета ЗАО «Айпост» Хуан Пабло Гечиджян и председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Открытки с 4 марками напечатаны во французской типографии «Cartor», тиражом в 15000 экземпляров. Автором дизайна открытки является дизайнер ЗАО «Айпост» Ваге Мурадян.

Номинальная стоимость открытки с четырьмя марками составляет 1450 драмов. На вводимой в оборот открытке представлены марки с изображением плана города Эребуни, улицы Амиряна 1920-х годов, а также зданий железнодорожного вокзала Еревана и национального академического театра оперы и балета имени Ал. Спендиаряна. Кроме того, на открытке изображен современный ночной Ереван на фоне горы Арарат.